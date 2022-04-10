В России 9 апреля задержали военнослужащего Алексея Бычкова, который записывал видео с сексуальным насилием над младенцем.

Днем ранее в Twitter появилось обсуждение ролика Бычкова, где мужчина сначала говорит, что записывает лютое видео, после чего трет щеточкой для ресниц между ягодиц младенца.

По информации, опубликованной ВКонтакте, Бычков живет в Краснодарском крае.

В соцсети выложены еще несколько видео, где он также совершает насилие над детьми. Один из пользователей ВКонтакте заявил, что тот скидывает видео с детьми своим друзьям и сослуживцам.

Бычков служит в войсковой части №64044 в пригороде Пскова. По словам председателя совета ветеранов 76 гвардейской дивизии ВДВ Юрия Соседова, все военные соединения Псковской области сейчас воюют в Украине.

8 апреля уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что российские солдаты похитили более 120 тыс. украинских детей. Некоторых из них, по словам, омбудсмена, изнасиловали.

Денисова рассказала, что в Буче российские военные изнасиловали 11-летнего мальчика. Там же пятеро российских оккупантов изнасиловали 14-летнюю девочку, после чего она забеременела.

Фото: Insider