Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 46 день войны
Убили Убили
177 детей
Ранили Ранили
>336 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 480 взрослых
Факты / Украина / Общество

В России задержали солдата-педофила, который снимал акты насилия над детьми и рассылал сослуживцам

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Бичков

В России 9 апреля задержали военнослужащего Алексея Бычкова, который записывал видео с сексуальным насилием над младенцем.

Днем ранее в Twitter появилось обсуждение ролика Бычкова, где мужчина сначала говорит, что записывает лютое видео, после чего трет щеточкой для ресниц между ягодиц младенца.

По информации, опубликованной ВКонтакте, Бычков живет в Краснодарском крае.

В соцсети выложены еще несколько видео, где он также совершает насилие над детьми. Один из пользователей ВКонтакте заявил, что тот скидывает видео с детьми своим друзьям и сослуживцам.

Бычков служит в войсковой части №64044 в пригороде Пскова. По словам председателя совета ветеранов 76 гвардейской дивизии ВДВ Юрия Соседова, все военные соединения Псковской области сейчас воюют в Украине.

Читайте
Изнасилование - военное преступление: Венедиктова о механизмах работы с жертвами

8 апреля уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что российские солдаты похитили более 120 тыс. украинских детей. Некоторых из них, по словам, омбудсмена, изнасиловали.

Денисова рассказала, что в Буче российские военные изнасиловали 11-летнего мальчика. Там же пятеро российских оккупантов изнасиловали 14-летнюю девочку, после чего она забеременела.

Фото: Insider

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Insider

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка