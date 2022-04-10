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Факти / Україна / Суспільство

У Росії затримали солдата-педофіла, який знімав акти насильства над дітьми та розсилав товаришам по службі

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Бичков

У Росії 9 квітня затримали військовослужбовця Олексія Бичкова, який записав відео із сексуальним насильством над немовлям.

Днем раніше в Twitter з’явилося обговорення ролика Бичкова, де чоловік спочатку каже, що записує люте відео, після чого тре щіточкою для вій між сідницями немовляти.

За інформацією, опублікованою ВКонтакте, Бичков живе у Краснодарському краї.

У соцмережі викладено ще кілька відео, де він також чинить насильство над дітьми. Один із користувачів ВКонтакте заявив, що той скидає відео з дітьми своїм друзям та товаришам по службі.

Бичков служить у військовій частині №64044 у передмісті Пскова. Та, за словами голови ради ветеранів 76 гвардійської дивізії ПДВ Юрія Сосєдова, всі військові з’єднання Псковської області зараз воюють в Україні.

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8 квітня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що російські загарбники викрали понад 120 тис. українських дітей.

Декого з них, за словами омбудсмена, зґвалтували. Денісова розповіла, що у Бучі російські військові зґвалтували 11-річного хлопчика. Там же п’ятеро російських окупантів зґвалтували 14-річну дівчинку, після чого вона завагітніла.

Фото: Insider

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Джерело: Insider

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