У Росії 9 квітня затримали військовослужбовця Олексія Бичкова, який записав відео із сексуальним насильством над немовлям.

Днем раніше в Twitter з’явилося обговорення ролика Бичкова, де чоловік спочатку каже, що записує люте відео, після чого тре щіточкою для вій між сідницями немовляти.

За інформацією, опублікованою ВКонтакте, Бичков живе у Краснодарському краї.

У соцмережі викладено ще кілька відео, де він також чинить насильство над дітьми. Один із користувачів ВКонтакте заявив, що той скидає відео з дітьми своїм друзям та товаришам по службі.

Бичков служить у військовій частині №64044 у передмісті Пскова. Та, за словами голови ради ветеранів 76 гвардійської дивізії ПДВ Юрія Сосєдова, всі військові з’єднання Псковської області зараз воюють в Україні.

8 квітня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що російські загарбники викрали понад 120 тис. українських дітей.

Декого з них, за словами омбудсмена, зґвалтували. Денісова розповіла, що у Бучі російські військові зґвалтували 11-річного хлопчика. Там же п’ятеро російських окупантів зґвалтували 14-річну дівчинку, після чого вона завагітніла.

Фото: Insider