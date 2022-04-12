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Факты / Украина / Общество

Россия могла применить в Мариуполе зарин — чем опасно это химоружие

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Россия могла применить в Мариуполе зарин — чем опасно это химоружие

Россия применила химическое оружие в Мариуполе. Об этом сообщает полк Азов, против бойцов которого и была совершена атака.

По предварительным данным, россияне могли применить вещество зарин, несмотря на то что еще в 2017 году клялись об его утилизации. Но мы то знаем цену их словам.

Что такое зарин

Если выражаться сложной терминологией, то зарин — это фосфорорганическое соединение нервно-паралитического действия. Его разработали немецкие химики во главе с Герхардом Шрадером в 1938. Изначально он предназначался для защиты растений от вредителей.

Зарин - как защититься во время атаки химическим оружием

 

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