Россия применила химическое оружие в Мариуполе. Об этом сообщает полк Азов, против бойцов которого и была совершена атака.

По предварительным данным, россияне могли применить вещество зарин, несмотря на то что еще в 2017 году клялись об его утилизации. Но мы то знаем цену их словам.

Что такое зарин

Если выражаться сложной терминологией, то зарин — это фосфорорганическое соединение нервно-паралитического действия. Его разработали немецкие химики во главе с Герхардом Шрадером в 1938. Изначально он предназначался для защиты растений от вредителей.