Росія застосувала хімічну зброю у Маріуполі. Про це повідомляє полк Азов, проти бійців якого і було здійснено атаку.

За попередніми даними, росіяни могли застосувати речовину зарин, попри те, що ще у 2017 році запевняли про його утилізацію. Але ми знаємо ціну їхнім словам.

Що таке зарин

Якщо вдатися до складної термінології, то зарин – це фосфорорганічна сполука нервово-паралітичної дії. Його розробили німецькі хіміки на чолі з Герхардом Шрадером у 1938 році. Спочатку він призначався для захисту рослин від шкідників.

Зарин насамперед вражає нервову систему. Речовина діє дуже швидко, особливо під час вдихання. Проте зарин проникає в організм також через очі та шкіру. Від впливу зарину рятує лише ізолюючий протигаз у поєднанні із захисним комбінезоном.