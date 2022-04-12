Работодатель не имеет права уволить работника, который без предупреждения выехал за границу во время военного положения в Украине.

Государственная служба Украины по вопросам труда сообщила, что увольнение работников должно происходить по процедурам, предусмотренным действующим законодательством.

Если работник покинул рабочее место и не выполняет свои трудовые обязанности в связи с военными действиями, то такой факт не может рассматриваться как прогул без уважительной причины.

Основанием для увольнения – и по собственному желанию, и по соглашению сторон — является заявление работника.

— Поэтому рекомендуем при отсутствии заявления работника об увольнении, не решать вопрос об увольнении работника до окончания боевых действий, — добавили они.

В то же время табели учета рабочего времени можно проставлять отметку “другие причины отсутствия” или трудовой договор с таким работником может быть приостановлен.

Основания для сохранения заработка за таким работником отсутствуют. В случае необходимости исполнения обязанностей отсутствующего работника можно принять на его место другого работника на условиях срочного трудового договора.

Источник: Государственная служба Украины по вопросам труда