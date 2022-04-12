Роботодавець не має права звільнити працівника, який без попередження виїхав за кордон під час воєнного стану в Україні.

Державна служба України з питань праці повідомила, що звільнення працівників має відбуватися за процедурами, передбаченими чинним законодавством.

Якщо працівник залишив робоче місце і не виконує свої трудові обов’язки у зв’язку із воєнними діями, то такий факт не може розглядатися як прогул без поважної причини.

Підставою для звільнення – і за власним бажання, і за угодою сторін – є заява працівника.

– Тому рекомендуємо за відсутності заяви працівника про звільнення, не вирішувати питання щодо звільнення працівника до закінчення бойових дій, – додали вони.

Водночас табелі обліку робочого часу можна проставляти позначку “інші причини відсутності” або трудовий договір з таким працівником може бути призупинений.

Підстави для збереження заробітку за таким працівником відсутні. У разі необхідності виконання обов’язків відсутнього працівника, можна прийняти на його місце іншого працівника на умовах строкового трудового договору.

Джерело: Державна служба України з питань праці