Ситуация в Мариуполе остается достаточно сложной, поскольку вражеские силы превышают численность украинских войск в несколько раз.
Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил мэр города Вадим Бойченко. Он отметил, что более 100 тыс. жителей умоляют об эвакуации, но оккупанты заблокировали въезд в Мариуполь.
– Наши ребята защищают город, наше государство, нацию и будущее. Сегодня вражеские силы превышают численность наших войск в несколько раз, но ребята держат оборону насколько это возможно. В городе осталось более 100 тыс. жителей, которые умоляют об эвакуации. Но четыре дня подряд вражеские войска блокируют въезд в город. Сегодня идет зачистка преступлений, которые РФ совершила в нашем городе. Собирают тела, хоронят их, – сказал он.
По словам Бойченко, из-за того, что город находится в осаде российских войск, сложно зафиксировать факт преступления по использованию РФ химического оружия. Однако техника военных, защищающих Мариуполь, была отравлена непонятным веществом, которое сбросила вражеская армия.
Мэр добавил, что оккупанты незаконно депортировали в Россию 33,5 тыс. мариупольцев.
– Мы уже зафиксировали 33,5 тыс. жителей Мариуполя, которых принудительно депортировали в так называемую ДНР или в Российскую Федерацию. Мы верифицировали этих людей с реестром города. Сегодня занимаемся спасением мариупольцев, незаконно вывезенных на территорию врага. Уже несколько посольств европейских государств присоединились к этому процессу. Через разные страны мы возвращаем людей в Украину.