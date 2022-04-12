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Факты / Украина / Общество

Более 100 тыс. жителей Мариуполя умоляют об эвакуации — мэр

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Вадим Бойченко

Ситуация в Мариуполе остается достаточно сложной, поскольку вражеские силы превышают численность украинских войск в несколько раз.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил мэр города Вадим Бойченко. Он отметил, что более 100 тыс. жителей умоляют об эвакуации, но оккупанты заблокировали въезд в Мариуполь.

– Наши ребята защищают город, наше государство, нацию и будущее. Сегодня вражеские силы превышают численность наших войск в несколько раз, но ребята держат оборону насколько это возможно. В городе осталось более 100 тыс. жителей, которые умоляют об эвакуации. Но четыре дня подряд вражеские войска блокируют въезд в город. Сегодня идет зачистка преступлений, которые РФ совершила в нашем городе. Собирают тела, хоронят их, – сказал он.

По словам Бойченко, из-за того, что город находится в осаде российских войск, сложно зафиксировать факт преступления по использованию РФ химического оружия. Однако техника военных, защищающих Мариуполь, была отравлена ​​непонятным веществом, которое сбросила вражеская армия.

Мэр добавил, что оккупанты незаконно депортировали в Россию 33,5 тыс. мариупольцев.

– Мы уже зафиксировали 33,5 тыс. жителей Мариуполя, которых принудительно депортировали в так называемую ДНР или в Российскую Федерацию. Мы верифицировали этих людей с реестром города. Сегодня занимаемся спасением мариупольцев, незаконно вывезенных на территорию врага. Уже несколько посольств европейских государств присоединились к этому процессу. Через разные страны мы возвращаем людей в Украину.

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