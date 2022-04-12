РФ “спасает” жителей Мариуполя, сжигая их в крематориях — Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк эмоционально высказался по поводу того, с какой целью РФ развязала эту войну в Украине.

В частности, он указал на то, что российские оккупанты притащили в Мариуполь крематорий, чтобы сжигать тела замученных мирных жителей.

— Россия заявляет, что ее цель в Украине – “защитить людей на Донбассе”. Просто в этот момент российские мобильные крематории сжигают тела тысяч гражданских в Мариуполе, втором по размеру городе Донецкой области. Выжившие умирают от голода. От чего вы их защищаете? От жизни? – заявил Подоляк.