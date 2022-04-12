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Факты / Украина / Общество

За сутки было уничтожено четыре танка, два вертолета, четыре БпЛА и 31 единицу наземной техники врага

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
За сутки было уничтожено четыре танка, два вертолета, четыре БпЛА и 31 единицу наземной техники врага

За сутки силами военными группировки Объединенных сил было успешно отбито шесть атак врага на Донецком и Луганском направлениях. Враг понес потери.

Об этом сообщает Операция Объединенных Сил.

В частности, украинские защитники уничтожили четыре танка, пять единиц бронированной и 26 единиц автомобильной техники и восемь артиллерийских систем противника.

Также стало известно, что подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два вертолета и четыре беспилотных летательных аппарата врага.

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