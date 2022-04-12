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Факти / Україна / Суспільство

За добу було знищено чотири танки, два вертольоти, чотири БпЛА та 31 одиницю наземної техніки ворога

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
За добу було знищено чотири танки, два вертольоти, чотири БпЛА та 31 одиницю наземної техніки ворога

За добу силами військових угруповання Об’єднаних сил було успішно відбито шість атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках. Ворог поніс втрати.

Про це повідомляє Операція Об’єднаних Сил.

Зокрема, українські захисники знищили чотири танки, п’ять одиниць броньованої та 26 одиниць автомобільної техніки та вісім артилерійських систем противника.

Також стало відомо, що підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два вертольоти та чотири безпілотних літальних апарата ворога.

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