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Факти / Україна / Суспільство

Окупанти у Маріуполі планують провести “парад” 9 травня — радник мера

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Окупанти у Маріуполі планують провести “парад” 9 травня — радник мера

У Центральному районі Маріуполя окупанти планують провести так званий парад до 9 травня.

Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, російські загарбники намагаються створити картинку відновлення мирного життя у Маріуполі.

Раніше окупанти призначили місцевого депутата від ОПЗЖ Костянтина Іващенка “головою адміністрації міста Маріуполь”.

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Саме Іващенко отримав наказ провести зачистку частини Центрального району міста від завалів та тіл загиблих – це потрібно для проведення параду на 9 травня.

– Судячи з усього масиву даних, окупанти планують саме в Маріуполі провести “карнавал перемоги” на 9 травня у випадку успіху “спеціальної операції”, – розповів Андрющенко.

Проте для проведення так званого параду в окупантів немає нічого – ні техніки, ні людей.

За словами Петра Андрющенка, пособник окупантів Костянтин Іващенко вже призначив нового “керівника освіти”.

– За попередньою інформацією, такого собі пана Мирошниченка (дані уточнюються для повної ідентифікації), який вже заявив про підготовку запуску процесу навчання для 4, 9 та 11 (12-х) класів. Навчання планують запустити з 1 травня. Чому саме такі класи? Через бажання формальної інтеграції в російську та псевдореспубліканську систему освіти, – наголосив Андрющенко.

Для “відновлення” навчання обрали єдину непошкоджену школу №53. Наразі її приводять до ладу.

Раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко у коментарі агентству Associated Press заявив, що понад 10 тис. мирних жителів загинули під час облоги міста російськими окупантами. Але кількість загиблих може перевищити 20 тис.

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Фото: Петро Андрющенко

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