У Центральному районі Маріуполя окупанти планують провести так званий парад до 9 травня.
Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, російські загарбники намагаються створити картинку відновлення мирного життя у Маріуполі.
Раніше окупанти призначили місцевого депутата від ОПЗЖ Костянтина Іващенка “головою адміністрації міста Маріуполь”.
Саме Іващенко отримав наказ провести зачистку частини Центрального району міста від завалів та тіл загиблих – це потрібно для проведення параду на 9 травня.
– Судячи з усього масиву даних, окупанти планують саме в Маріуполі провести “карнавал перемоги” на 9 травня у випадку успіху “спеціальної операції”, – розповів Андрющенко.
Проте для проведення так званого параду в окупантів немає нічого – ні техніки, ні людей.
За словами Петра Андрющенка, пособник окупантів Костянтин Іващенко вже призначив нового “керівника освіти”.
– За попередньою інформацією, такого собі пана Мирошниченка (дані уточнюються для повної ідентифікації), який вже заявив про підготовку запуску процесу навчання для 4, 9 та 11 (12-х) класів. Навчання планують запустити з 1 травня. Чому саме такі класи? Через бажання формальної інтеграції в російську та псевдореспубліканську систему освіти, – наголосив Андрющенко.
Для “відновлення” навчання обрали єдину непошкоджену школу №53. Наразі її приводять до ладу.
Раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко у коментарі агентству Associated Press заявив, що понад 10 тис. мирних жителів загинули під час облоги міста російськими окупантами. Але кількість загиблих може перевищити 20 тис.
Фото: Петро Андрющенко