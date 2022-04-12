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Факты / Украина

В Мариуполе от вражеских обстрелов погибли более 10 тысяч жителей — мэр

Марта Бондаренко редактор ленты
Маріуполь

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что более 10 тыс. мирных жителей погибли в ходе осады города российскими войсками. Но число погибших может превысить 20 тыс.

Об этом он сказал в комментарии агентству Associated Press.

Бойченко обвиняет оккупационные войска в том, что те в течение нескольких недель блокировали ввоз в город гуманитарной помощи, таким образом пытаясь скрыть происходящее там от внешнего мира.

Мэр города сообщил, что оккупанты завезли в город передвижное оборудование для кремации, чтобы избавиться от трупов местных жителей — жертв блокады.

По словам Бойченко, российские военные доставили много тел в огромный торговый центр, где есть складские помещения и холодильники.

— Приехали мобильные крематории в виде грузовиков: открываешь, а внутри труба и эти тела сжигают, — сказал городской глава.

11 апреля полк Азов сообщил, что в Мариуполе российские оккупанты применили против украинских военных и гражданских лиц химическое оружие.

США и Великобритания отреагировали на это заявление, отметив, что информацию проверяют. А представительство Украины в Вене призвало ОБСЕ отреагировать на угрозу РФ использовать химоружие против украинских защитников в Мариуполе.

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Фото: полк Азов

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Источник: AP

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