Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что более 10 тыс. мирных жителей погибли в ходе осады города российскими войсками. Но число погибших может превысить 20 тыс.

Об этом он сказал в комментарии агентству Associated Press.

Бойченко обвиняет оккупационные войска в том, что те в течение нескольких недель блокировали ввоз в город гуманитарной помощи, таким образом пытаясь скрыть происходящее там от внешнего мира.

Мэр города сообщил, что оккупанты завезли в город передвижное оборудование для кремации, чтобы избавиться от трупов местных жителей — жертв блокады.

По словам Бойченко, российские военные доставили много тел в огромный торговый центр, где есть складские помещения и холодильники.

— Приехали мобильные крематории в виде грузовиков: открываешь, а внутри труба и эти тела сжигают, — сказал городской глава.

11 апреля полк Азов сообщил, что в Мариуполе российские оккупанты применили против украинских военных и гражданских лиц химическое оружие.

США и Великобритания отреагировали на это заявление, отметив, что информацию проверяют. А представительство Украины в Вене призвало ОБСЕ отреагировать на угрозу РФ использовать химоружие против украинских защитников в Мариуполе.

Фото: полк Азов