Дружина затриманого Віктора Медведчука Оксана Марченко записала відеозвернення із закликом відпустити її благовірного, бо, мовляв, “він не порушував закон”.

– Я – Оксана Марченко. Дружина народного депутата України Віктора Медведчука. Звертаюсь до президента Зеленського. Прошу вас вжити всі необхідні заходи для негайного звільнення мого чоловіка, якого незаконно утримує СБУ. Віктор Володимирович не порушував жодних законів України і не покидав її території, – заявила Марченко, не згадавши про те, що її чоловіка підозрюють у держзраді, а дозвіл на його арешт ухвалив суд, а не СБУ.

Попри те, що Україна вже понад місяць веде повномасштабну війну проти Росії, Марченко досі ввижаються політичні переслідування. До речі, перед самим нападом РФ вона виїхала до Білорусі, а потім і до Росії, де милувалася з Миколою Басковим, який відкрито підтримав вбивства українців.

– Немає жодних сумнівів, що мого чоловіка переслідують за політичними мотивами. Попри закони України і норми міжнародного права. Його життя має бути у безпеці. Я чекаю відповіді, – заявила Оксана Марченко.

Але цього їй здалося мало, тож через 20 хвилин з’явилося відео, на якому Марченко просить президента Туреччини Реджепа Ердогана вплинути на Зеленського.

Марченко у своїх відео звернулася до Зеленського, Ердогана, але чомусь забула про Путіна. Ні слова про війну в Україні, ні слова про президента РФ, ні слова про те, що її чоловік був посібником Росії усі ці роки.

До речі, в мережі раз у раз пишуть, що Оксана Марченко на відео не схожа сама на себе.

Затримання Медведчука

Постать Віктора Медведчука давно стала ворожою для українських патріотів. Насамперед через українського поета Василя Стуса, адже саме Медведчук, який був його адвокатом, запроторив митця до в’язниці, підписавши йому смертний вирок.

Нині ж Медведчуку інкримінують державну зраду, сприяння терористичним організаціям та фінансування тероризму.

Суд відправив його під домашній арешт. Проте з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну він втік. 18 березня Личаківський районний суд Львова обрав куму Путіна запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

12 квітня стало відомо, що СБУ затримала Віктора Медведчука. Серед подробиць лише те, що він був арештований не у Києві, а задля маскування використовував українську військову форму.

Позиція Зеленського

До речі, саме президент Володимир Зеленський першим повідомив про арешт Віктора Медведчука. Він виклав знімок політика, написавши лише, що затриманням займалася СБУ.

Потім у своєму вечірньому зверненні президент зазначив, що кума Путіна було затримано в момент, коли, замаскувавшись під українського військового, він намагався втекти за кордон.

– Вважаю особливо цинічним з його боку використати військовий камуфляж. Намагався так замаскуватися. Ось такий воїн, такий патріот. Що ж, якщо Медведчук сам обрав собі військову форму, він підпадає під правила воєнного часу. Пропоную РФ обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців та дівчат, які зараз перебувають у полоні. Тому важливо, щоб наші правоохоронні органи та військові розглянули таку можливість, – наголосив президент.