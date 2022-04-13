На 74 році життя померла перша міністерська культури України Лариса Хоролець.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

– Зупинилося серце Лариси Хоролець, першої міністра культури України. Лариса Іванівна була професіоналом своєї справи: педагог, драматург, актриса, – зазначили у міністерстві.

Хоролець була міністром культури УРСР з 7 липня 1991 року, а з 24 серпня – міністром культури України. На цій посаді працювала по 17 листопада 1992 року.

Після була гендиректором центру Український дім при Кабміні, очолювала Фонд національного відродження. Була членом президії Національної ради Конгресу української інтелігенції, головою комісії з культури, аташе з культури посольства України в Німеччині.

З 2017 року була постійним беззмінним головою журі Всеукраїнського фестивалю-конкурсу дитячої та юнацької творчості Гранд-талант.

Фото: Мінкульт