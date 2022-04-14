Агрессивный интерес к Донбассу не исчез: разведка нашла две следующие цели Путина

Президент России Владимир Путин не потерял агрессивный интерес к Луганской и Донецкой областям, куда армия РФ постоянно наносит удары из разного вооружения.

По данным разведки Великобритании, выступление Путина 12 апреля свидетельствует о его неизменном интересе к Донбассу, где Россия готовится к новому наступлению.

– На протяжении всего конфликта городские центры неоднократно сталкивались с неизбирательными нападениями со стороны России, – говорится в сообщении.

В британской разведке предположили, что Краматорск и Константиновка, вероятно, станут повторной мишенью для российских властей по аналогичному уровню насилия.

Сейчас украинские защитники удерживают оборону Мариуполя, не позволяя пройти значительному количеству российских войск и вражеской техники.

Россия планировала захват Украины под видом стратегических военных учений. Полученные документы свидетельствуют о намерениях оккупантов захватить столицу, РФ определила этапы проведения наступления и задачи для личного состава бригады.

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Великобритания вместе с международными партнерами в который раз подтвердили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Британское правительство оказывает Украине экономическую, гуманитарную и оборонную военную помощь, а также вводит усиленные санкции против России и Беларуси.