Агрессивный интерес к Донбассу не исчез: разведка нашла две следующие цели Путина

Президент России Владимир Путин не потерял агрессивный интерес к Луганской и Донецкой областям, куда армия РФ постоянно наносит удары из разного вооружения.
По данным разведки Великобритании, выступление Путина 12 апреля свидетельствует о его неизменном интересе к Донбассу, где Россия готовится к новому наступлению.
– На протяжении всего конфликта городские центры неоднократно сталкивались с неизбирательными нападениями со стороны России, – говорится в сообщении.
В британской разведке предположили, что Краматорск и Константиновка, вероятно, станут повторной мишенью для российских властей по аналогичному уровню насилия.
Сейчас украинские защитники удерживают оборону Мариуполя, не позволяя пройти значительному количеству российских войск и вражеской техники.
Россия планировала захват Украины под видом стратегических военных учений. Полученные документы свидетельствуют о намерениях оккупантов захватить столицу, РФ определила этапы проведения наступления и задачи для личного состава бригады.
Великобритания вместе с международными партнерами в который раз подтвердили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
Британское правительство оказывает Украине экономическую, гуманитарную и оборонную военную помощь, а также вводит усиленные санкции против России и Беларуси.