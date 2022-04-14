Агресивний інтерес до Донбасу не зник: розвідка знайшла дві наступні цілі Путіна

Президент Росії Володимир Путін не втратив агресивного інтересу до Луганської та Донецької областей, куди армія РФ постійно завдає ударів з різного озброєння.

За даними розвідки Великої Британії, виступ Путіна 12 квітня свідчить про його незмінний інтерес до Донбасу, де Росія готується до нового наступу.

– Протягом усього конфлікту міські центри неодноразово стикалися з невиборчими нападами з боку Росії, – йдеться у повідомленні.

У британській розвідці припустили, що міста Краматорськ та Костянтинівка, ймовірно, стануть повторною мішенню для російської влади за аналогічним рівнем насильства.

Зараз українські захисники тримають оборону Маріуполя, не даючи пройти значній кількості російських військ та ворожої техніки.

Росія планувала захоплення України під виглядом стратегічних військових навчань. Здобуті документи свідчать про наміри окупантів захопити столицю, РФ визначила етапи проведення наступу та завдання для особового складу бригади.

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Велика Британія разом з міжнародними партнерами вкотре підтвердили підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Британський уряд надає Україні економічну, гуманітарну та оборонну військову допомогу, а також запроваджує посилені санкції проти Росії та Білорусі.