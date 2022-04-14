Российские войска продолжают вести огонь по городам в северной и восточной областях Украины. В Харькове всю ночь продолжались обстрелы – за день в области по меньшей мере четверо мирных жителей погибли и еще 10 человек получили ранения.

В Луганской области продолжаются постоянные минометные обстрелы и системами залпового огня. Наиболее опасно сейчас в Золотом. Несмотря на отсутствие гуманитарных коридоров, из региона удалось эвакуировать 400 человек.

В Донецкой области вражеская армия продолжает давить по всей линии фронта: продолжаются обстрелы Авдеевки, Очеретинской территориальной общины, Марьинки, Торецкой общины. Известно об 11 раненых мирных жителях.

Вдоль линии разграничения – разрушение жилых домов и инфраструктуры. За сутки — 34 гражданских объекта (в частности, 22 жилых дома). В Мариуполе без изменений: блокада, обстрелы авиацией и артиллерией. Российские войска не выпускают из города людей.

За прошедшую ночь были слышны взрывы и обстрелы на территории Херсонской области, в частности, возле Чернобаевки. В регионе продолжаются мародерства российских военных, обостряется гуманитарный кризис.

Относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской областях, в Киевской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской областях, на Кировоградщине, Житомирщине, Черкасщине, Черниговщине и Сумщине.