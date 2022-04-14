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Факти / Україна / Суспільство

Чорнобаївка 15: українські захисники знищили ворожі склади з боєприпасами

Юля Захарченко редакторка стрічки
Олексій Арестович

Українські захисники 15 разів зруйнували ворожу техніку та ліквідували живу силу біля Чорнобаївки у Херсонській області. Цього разу Збройні сили України знищили склади з боєприпасами 22 армійського корпусу, який є частиною російських окупаційних військ у Криму.

Радник Офісу президента України та військовий оглядач Олексій Арестович зазначив, що флагман Чорноморського флоту РФ крейсер Москва потонув.

На його думку, це колосальна за значенням військова подія і найбільша поразка російського флоту з часів Другої світової війни.

– Ви сміятиметеся, але… Чорнобаївка-15. Склади з боєприпасами 22-го армійського корпусу (Крим) знищено. Плюс – флагман Чорноморського флоту РФ крейсер Москва справив негативне спливання в районі острова, куди його послали. Гештальт зачинено. Де Москва? Вона потонула. Утоплення Москви – колосальна за значенням військова подія і найбільша поразка російського флоту з часів ДСВ, – зазначив радник Офісу президента.

Олексій Арестович вважає, що це дуже дзвінкий ляпас Російській Федерації, до того ж символічний за назвою. Він закликав російську армію припинити наступи на території України та повернутися до РФ.

Чорнобаївка — це село біля Херсона, поряд з яким розташований аеродром. Чорнобаївка стала чорною міткою для російських військ. Загарбники за будь-яку ціну намагаються закріпитися там, оскільки це плацдарм для подальшого наступу на Миколаїв та Одесу.

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Фото: Офіс президента

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