Чому в Україні дорожчають продукти та на що ще піднімуться ціни

З початку повномасштабної війни в Україні різко підвищилися ціни на деякі продукти, хоча дефіциту на них немає, а подорожчання пов’язане з логістикою, пояснив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За його словами, війна призвела до проблем з доставкою продуктів із одного регіону до іншого. Якщо говорити про ранні овочі, то в Україні вони вирощуються або в теплицях, або завозяться з-за кордону – Єгипту, Ізраїлю чи Туреччини. Наразі порти Чорного моря заблоковані, тому їх завозять в обхід через інші країни, тож і вартість висока.

– Коли ми говоримо про об’єктивне зростання цін на ранні овочі, які традиційно в Україні були або імпортовані, або парникові, то розуміємо, що сьогодні на Закарпатті парника немає, ні на Херсонщині, ні на Запоріжжі ранніх овочів цього року не буде. Є проблеми з Миколаївською та Одеською областями, – пояснив експерт.

Пензін прогнозує зростання цін на овочі до кінця травня – початку червня, поки в інших регіонах не засадять свої площі, але багато залежатиме знову ж таки від логістики.

– Ми не знаємо, як довго буде війна, скільки ще втратить Україна мостів та доріг, а це логістика. Якщо підірвали міст, то логістичний шлях доставки тієї ж курятини або картоплі вимальовується в півтора рази довшим. Це ж гроші, пальне, купа додаткових накладних витрат, – каже він.

На його думку, ціна на хліб також може піднятися. Україна не змогла експортувати зерно за кордон і зернові у світі подорожчали на 70%. Як тільки наші порти розблокуються, а зерно піде за кордон, ціни у нас також збільшаться.

– Тільки поїде зерно, у нас одразу почне зростати ціна на зернові всередині країни, вона вирівнюватиметься. У світі вона впаде, а в нас піде вгору. Тобто буде серйозна основа для зростання ціни на хліб. Цього року дуже сильно змінюватиметься структура посівних площ. Сіятимуть те, що даватиме більший дохід, ніж традиційно, – зазначив експерт.

Пендзін вважає, що загалом продукти за рік подорожчають на 22-23%.

З 24 лютого в Україні змінилися ціни на низку продуктів харчування, зокрема, подорожчали овочі та знизилася вартість сала.

За даними Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), середня ціна на моркву зросла на 22% (до 22,30 грн/кг), на цибулю – на 13% (до 17,95 грн/кг), на капусту – на 11% (к 23,93 грн/кг).

Водночас вартість сала опустилася на 3% – у середньому до 159 грн/кг.