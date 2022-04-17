Держава розширює програму житлового забезпечення тимчасових переселенців, ветеранів та військовослужбовців.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 16 квітня, забезпечення житлом відбуватиметься у три етапи.

За його словами, йдеться про програму, яка була запропонована уряду України ще до війни, але наразі вона буде розширена і стосуватиметься усієї території України.

Володимир Зеленський оголосив, що цей процес буде поєднаний з програмою енергомодернізації житла.

На першому етапі тимчасовим житлом будуть забезпечені усі переселенці.

– Усі переселенці. Ті, чий дім зруйнований війною. Тимчасовим, поки ми відновлюємо їхнє житло, або поки люди не отримують компенсацію: квадратним метрами чи грошима, – пояснив президент.

На другому етапі держава буде відновлювати ті міста та громади, які окупаційні війська РФ намагались знищити.

На третьому етапі житлом будуть забезпечені ті, хто захищав чи захищає українську державу, але немає власного житло.

– Не може бути більше такого, що людина віддає все. Віддає життя військовій службі, але виходить на пенсію не маючи власної квартири. Не можу бути більше такого, що син чи донька захищають Україну на війні, а батько чи мати не мають власного житла і змушені жити на орендованій квартирі, – сказав Володимир Зеленський.

Він також розповів, що програма торкнеться вчителів, лікарів, медичних сестер та правоохоронців. Проте не уточнив, як саме.

– Кожен і кожна в Україні мають право на своє житло, на свій власний дім чи свою власну квартиру. Всі, чиє житло зруйнували окупанти, і всі, хто довгі роки стояв у черзі. Весь наш народ, який заслуговує на життя в сучасному середовищі… Абсолютно не маю сумнівів, що нам вдасться не тільки відновити зруйноване, а й відновити справедливість щодо тих, чиє право на житло було порушене, – сказав президент Зеленський.

Володимир Зеленський розповів, що Україна вже залучає провідних архітекторів та міжнародну підтримку, щоб реалізувати цей проєкт. Будуть залучені також держави-партнери та міжнародні донори.