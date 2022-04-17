Сейчас многие украинцы уехали в Польшу, спасаясь от войны в Украине. И хотя им гарантируют бесплатную помощь, все же есть вещи, за которые придется платить самостоятельно, в частности за еду и проезд в транспорте.

Кроме того, из-за огромного количества переселенцев отдельным людям придется позаботиться самим и о жилье. Во сколько же обойдется месяц жизни в Польше?

Цены на жилье в Польше

Дороже всего будет стоить жилье в Варшаве. Стоимость однокомнатной квартиры – 2-2,5 тыс. злотых (13-17 тыс. грн), хотя на окраине можно найти жилье и за 950 злотых (6,5 тыс. грн).

В других крупных городах придется выделять на жилье в месяц около 8-12 тыс. грн. Речь идет о Кракове и Познани. Касательно меньших населенных пунктов, например Холма и Быдгоща, можно уложиться в 6 тыс. грн.

Стоимость продуктов в Польше

Еда – то, на что придется тратиться украинцам самостоятельно. В целом семье из двух человек в месяц придется потратить на продукты питания от 5,5 до 8 тыс. грн. В то же время, если есть маленький ребенок, то эти расходы увеличатся, поскольку в Польше детское питание достаточно дорогое.

Цены на отдельные продукты в Польше:

филе куриное – 150 грн за 1 кг;

белый хлеб 500 г – 19 грн;

говядина 1 кг – 225 грн;

десяток яиц – 47 грн;

молоко 1 л – 17 грн;

белый рис 1 кг – 23 грн;

сыр 1 кг – 152 грн;

масло сливочное 200 г – до 48 грн;

масло подсолнечное 1 л – до 65 грн;

вермишель 1 кг – 34 грн;

лук 1 кг – 26 грн;

картофель 1 кг – 11 грн;

помидоры 1 кг – 35 грн;

яблоки 1 кг – 19 грн;

бананы 1 кг – 30 грн;

сахар 1 кг – 35 грн;

мука 1 кг – 26 кг.

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Цены на связь и транспорт в Польше

Использование интернета и мобильная связь в Польше стоит дороже, чем в Украине. Мобильный тариф в месяц стоит около 150-200 грн. Расходы на интернет – примерно 350-400 грн.

Что касается проезда в общественном транспорте, то украинцы могут бесплатно передвигаться на поездах PKP. Также не нужно платить за общественный транспорт польских городов и метро Варшавы. Бесплатный билет можно получить на кассе автовокзала или железнодорожного вокзала.

Если это не сделать, то на общественный транспорт нужно около 600 грн в месяц.

Всего за время войны в Украине больше всего граждан выехали именно в Польшу. Также среди стран, где много украинских беженцев, Чехия, Италия, Германия.