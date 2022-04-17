Наразі багато українців виїхали до Польщі, рятуючись від війни в Україні. І хоча їм гарантують безкоштовну допомогу, все ж є речі, за які їм доведеться платити самостійно, зокрема за їжу та проїзд в транспорті.

Крім того, через велику кількість переселенців окремим людям доведеться потурбуватися самим і про житло. Скільки ж коштуватиме місяць життя в Польщі?

Ціни на житло у Польщі

Найдорожче коштуватиме житло у Варшаві. Вартість однокімнатної квартири – 2-2,5 тис. злотих (13-17 тис. грн), хоча на околиці можна знайти житло і за 950 злотих (6,5 тис. грн).

В інших великих містах доведеться виділяти на житло в місяць близько 8-12 тис. грн. Йдеться про Краків та Познань. Щодо менших населених пунктів, наприклад Холм і Бидгощ, можна вкластися в 6 тис. грн.

Вартість продуктів у Польщі

Їжа – те, на що доведеться витрачатися українцям самостійно. Загалом родина з двох осіб витратить на продукти харчування в місяць від 5,5 до 8 тис. грн. Водночас якщо є маленька дитина, то ці витрати зростуть, оскільки у Польщі дитяче харчування досить дороге.

Ціни на окремі продукти в Польщі:

філе куряче – 150 грн за 1 кг;

білий хліб 500 г – 19 грн;

яловичина 1 кг – 225 грн;

десяток яєць – 47 грн;

молоко 1 л – 17 грн;

білий рис 1 кг – 23 грн;

сир 1 кг – 152 грн;

масло вершкове 200 г – до 48 грн;

олія соняшникова 1 л – до 65 грн;

вермішель 1 кг – 34 грн;

цибуля 1 кг – 26 грн;

картопля 1 кг – 11 грн;

помідори 1 кг – 35 грн;

яблука 1 кг – 19 грн;

банани 1 кг – 30 грн;

цукор 1 кг – 35 грн;

борошно 1 кг – 26 кг.

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Ціни на зв’язок і транспорт в Польщі

Користування інтернетом та мобільний зв’язок в Польщі коштує дорожче, ніж в Україні. Мобільний тариф на місяць коштує приблизно 150-200 грн. Витрати на інтернет – приблизно 350-400 грн.

Щодо проїзду у громадському транспорті, то українці можуть безкоштовно пересуватися потягами PKP. Також не треба платити за громадський транспорт польських міст і метро Варшави. Безкоштовний квиток можна отримати на касі автовокзалу або залізничного вокзалу.

Якщо цього не зробити, то на громадський транспорт знадобиться близько 600 грн на місяць.

Загалом за час війни в Україні найбільше громадян виїхало саме до Польщі. Також серед країн, де багато українських біженців, Чехія, Італія, Німеччина.