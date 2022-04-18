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Факти / Україна / Суспільство

Наступний тиждень може бути важким: жителів Луганщини закликали евакуюватися

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Наступний тиждень може бути важким: жителів Луганщини закликали евакуюватися

Жителів Луганської області закликають евакуюватися з області, оскільки наступний тиждень може бути важким.

З такою заявою звернувся до жителів Голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай.

– Наступний тиждень може бути важким. Може бути останнім, коли у нас ще є шанс вас врятувати. Наступ. Як це станеться? Напевно, по-фашистськи традиційно вранці, коли ви розплющите очі в бомбосховищі від жахливого гуркоту, – заявив Гайдай.

Гайдай додав, що ЗСУ готові зустріти росіян. Причому так, що гості швидко захочуть повернутися додому.

– Українська гостинність не має меж, – написав Гайдай.

Глава області також звернувся до тих, хто не бажає покидати рідні домівки, нагадавши ситуацію у Маріуполі та Сєвєродонецьку.

– Бачили новий Сєвєродонецький цвинтар? Він збільшується щодня. Ми не хочемо копати могили, ми хочемо жити та розвиватися! Прийміть це рішення. Цей тиждень може багато вирішити. Коли перемога? Кожен із нас може вплинути на це, – повідомив Гайдай.

Джерело: НВ

Фото: Сергій Гайдай

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