Сотрудники Службы безопасности Украины задержали пятерых вражеских агентов, а в Киевской и Херсонской областях разоблачили еще двоих коллаборантов.

О последних спецоперациях проинформировали в пресс-службе СБУ. Они были проведены в пяти регионах Украины:

1. В Одесской области удалось нейтрализовать российскую агентурную сеть и задержать троих агентов. По данным спецслужбы, действия злоумышленников координировали лица, еще в 2014 году сбежавшие в РФ.

– Накануне широкомасштабного вторжения эти агенты нагнетали социальное напряжение в разных регионах. В частности, пытались совершить диверсии: путем разрушения транспортной инфраструктуры, поджогов лесов, повреждения национально-культурных символов и памятников. Также проводили постановочные митинги, – рассказали в СБУ.

Однако с началом полномасштабной войны в Украине российские кураторы переформатировали работу агентов. В течение последнего месяца они собирали разведывательные данные о военных формированиях на территории Одесской области, местах размещения блокпостов, волонтерских центров, а также о настроениях местного населения.

Злоумышленники даже отправляли кураторам фотоотчеты. Сейчас агенты РФ дают показания СБУ.

2. В Киевской области был задержан самопровозглашенный глава Дымерской ОТО, местный житель.

В условиях временной оккупации территорий области войсками РФ он добровольно сотрудничал с врагом, “сдал” местных участников АТО/ООС, членов терробороны. Кроме того, предатель помогал российским захватчикам сориентироваться на местности.

– По их указаниям он “набирал” специалистов по ремонту электросетей, водителей для вывоза документов поселкового совета, бухгалтеров для организации работы так называемой новой администрации и других. А “гуманитарную помощь” раздавал местным как вознаграждение за сотрудничество с оккупантами, отметили в СБУ.

3. В Херсонской области СБУ объявила заочное подозрение самопровозглашенному руководителю оккупированной Новой Каховки.

Указанное лицо перешло на сторону врага. Псевдоруководитель гражданской администрации Новой Каховки публично призвал местных жителей к сотрудничеству с российскими захватчиками, выступал за налаживание связей со страной-агрессором РФ.

Злоумышленник также отказался от гуманитарной помощи, которую украинские власти хотели передать людям.

По информации Офиса генпрокурора, злоумышленник перешел на сторону врага 2 апреля. Ему сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 1, 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

4. В Днепропетровской области задержан агент РФ, корректировавший ракетные обстрелы. Он рассказал следствию, что имел пророссийские взгляды, чем и привлек внимание завербовавших его спецслужб РФ.

Российские кураторы поставили злоумышленнику задачу собирать координаты военных штабов и наблюдать за перемещением техники Вооруженных сил Украины.

– Ради повышения уровня доверия предатель дополнительно производил разведку объектов критической инфраструктуры после ракетных обстрелов, — уточнили в СБУ.

5. В Николаеве сотрудники СБУ задержали местную жительницу, которая периодически “докладывала” российским захватчикам об обстановке в городе.

Кроме того, женщина отслеживала работу украинских блокпостов и объектов критической инфраструктуры.

Недавно в СБУ проинформировали, что с 24 февраля (дня начала полномасштабного вторжения войск РФ) в Украине удалось выявить почти 100 диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) врага.

В частности, удалось ликвидировать диверсантов, планировавших покушение на президента Владимира Зеленского. Также были задержаны более 300 коллаборантов.