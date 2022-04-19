СБУ викрила “сплячу групу” агентів ФСБ та виявила колаборантів в Укразалізниці

Служба безпеки України викрила зрадників-колаборантів серед чиновників Укрзалізниці та нейтралізувала “сплячу групу” ФСБ і разом із прикордонниками затримала “чиновницю” з Криму.

— Поки міністерство оборони РФ вигадує чергові нісенітниці про СБУ українська спецслужба ефективно працює. На будь-які фейки ми відповідаємо цілком конкретними результатами нашої реальної роботи, які дуже дошкуляють ворогу, – повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Повідомляється, що під час спецоперації СБУ затримала одного з керівників структурного підрозділу Донецької залізниці, якого завербували загарбники. Він мав збирати дані щодо переміщення техніки ЗСУ та дислокації українських блокпостів.

Ще одного колаборанта спіймали у Києві. Ним виявився посадовець центрального офісу Укрзалізниці. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він закликав колег підтримати агресора. Зокрема, робив масову розсилку ворожої агітації на меседжери працівників підприємства.

А під час тимчасової окупації Ірпеня, Бучі та Ворзеля, він допомагав загарбникам зорієнтуватися на місцевості для облаштування позицій і мародерства.

У Дніпрі СБУ затримали “сплячу” диверсійну групу агентів ФСБ у складі трьох місцевих мешканців. Вони вели диверсійну та розвіддіяльність під кураторством спецслужб РФ. Слідству вони повідомили, що їхня група була сформована ще у 2015 році та одразу законсервована. Час від часу вони виконували окремі доручення ФСБ.

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Нещодавно ворог активізував їхню роботу. Вони отримали наказ слідкувати за об’єктами критичної та військової інфраструктури та підпалити приміщення патріотичних громадських організацій для формування у росЗМІ потрібної картинки. Серед останніх завдань диверсантів – проникнути до лав місцевої тероборони і здобути дані про функціонування штабів Нацгвардії та ЗСУ.

На Львівщині СБУ затримала чиновницю одного з “міністерств” тимчасово окупованого Криму, яка сприяла утвердженню окупаційної влади РФ на півострові. Жінка публічно підтримувала агресію Росії проти України та злочини російських військових.

У Луганській області СБУ затримала ворожого агента, якого Росія закинула в Україну за тиждень до початку війни. Цей чоловік щойно вийшов з СІЗО в Росії. Окупаційні війська закріпили за ним територію проведення ООС. Він мав проводити розвідку району та фотографувати позиції ЗСУ.

Наразі всіх фігурантів затримано. СБУ проводиться відповідні заходи, щоб встановити весь ланцюжок причетних і притягнути їх до відповідальності.