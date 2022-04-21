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Факты / Украина / Общество

Украина попытается договориться о гумкоридорах в Херсонской области 21 апреля — Верещук

Марта Бондаренко редактор ленты
Украина попытается договориться о гумкоридорах в Херсонской области 21 апреля — Верещук

Сегодня, 21 апреля, украинская сторона попытается договориться о гуманитарном коридоре из Херсонской области.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Речь идет о трех населенных пунктах: пгт Высокополье и села Нововознесенское и Миролюбовка.

В частности, места сбора людей:

  • пгт Высокополье – ул. Освободителей, 112 (возле поселкового совета);
  • с. Нововознесенское – ул. Школьная, 28Б (возле поселкового совета);
  • с. Миролюбовка – ул. Шевченко, 82 (возле школы).

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что захватчики задались целью полностью прекратить гуманитарную поддержку Херсонской области со стороны украинской власти.

Кроме того, оккупанты решили перенести дату так называемого референдума на 27 апреля.

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Фото: Офис президента

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