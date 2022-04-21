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Факти / Україна / Суспільство

Україна спробує домовитися про гумкоридори на Херсонщині 21 квітня – Верещук

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Україна спробує домовитися про гумкоридори на Херсонщині 21 квітня – Верещук

Сьогодні, 21 квітня, українська сторона спробує домовитися про гуманітарний коридор із Херсонської області.

Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Йдеться про три населених пункти: смт Високопілля та села Нововознесенське і Миролюбівка.

Зокрема, місця збору людей:

  • смт Високопілля – вул. Визволителів, 112 (біля селищної ради);
  • с. Нововознесенське – вул. Шкільна, 28Б (біля селищної ради);
  • с. Миролюбівка – вул. Шевченка, 82 (біля школи).

Раніше у Генштабі повідомили, що загарбники поставили собі за мету повністю припинити гуманітарну підтримку Херсонської області з боку української влади.

Крім того, окупанти вирішили перенести дату так званого референдуму на 27 квітня.

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Фото: Офіс президента

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