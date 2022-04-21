Сьогодні, 21 квітня, українська сторона спробує домовитися про гуманітарний коридор із Херсонської області.
Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Йдеться про три населених пункти: смт Високопілля та села Нововознесенське і Миролюбівка.
Зокрема, місця збору людей:
- смт Високопілля – вул. Визволителів, 112 (біля селищної ради);
- с. Нововознесенське – вул. Шкільна, 28Б (біля селищної ради);
- с. Миролюбівка – вул. Шевченка, 82 (біля школи).
Раніше у Генштабі повідомили, що загарбники поставили собі за мету повністю припинити гуманітарну підтримку Херсонської області з боку української влади.
Крім того, окупанти вирішили перенести дату так званого референдуму на 27 квітня.