Сьогодні, 21 квітня, українська сторона спробує домовитися про гуманітарний коридор із Херсонської області.

Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Йдеться про три населених пункти: смт Високопілля та села Нововознесенське і Миролюбівка.

Зокрема, місця збору людей:

смт Високопілля – вул. Визволителів, 112 (біля селищної ради);

с. Нововознесенське – вул. Шкільна, 28Б (біля селищної ради);

с. Миролюбівка – вул. Шевченка, 82 (біля школи).

Раніше у Генштабі повідомили, що загарбники поставили собі за мету повністю припинити гуманітарну підтримку Херсонської області з боку української влади.

Крім того, окупанти вирішили перенести дату так званого референдуму на 27 квітня.