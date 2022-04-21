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Факти / Україна / Суспільство

Зневірилися у місії “визволителів”: російські військові думають про дезертирство

Юля Захарченко редакторка стрічки
Зневірилися у місії “визволителів”: російські військові думають про дезертирство

Все більше військовослужбовців країни-агресора починають розуміти, що вони не зможуть завоювати Україну. Загарбники зневірилися у своїй місії так званих “визволителів” та хочуть лише повернутися до Росії живими.

Про це йдеться у переписці російського окупанта зі своїм знайомим, копію якої вдалося отримати Службі безпеки України.

– Успіхів немає, по суті. Тільки купу пацанів втратили та техніку. А захопити місто чи селище якесь нормально не виходить. Куди зайшли – то місцеві сильно проти нас, – поскаржився своєму знайомому російський солдат.

На запитання свого товариша про справи загарбника, той починає тролити себе смайликами та пише про спробу “звільнення всіх”.

За його словами, українські захисники знищили їхній підрозділ на 40%, через що він почав всерйоз думати про дезертирством, а виплати за поранення його зовсім не мотивують.

– За що це все – не розумію. Скільки пацанів поховали просто так! Я б такий, що теж якось втік! Жодних грошей не коштує воно. Україну не вдасться завоювати, – вважає російський солдат.

У Службі безпеки України наголосили, що це правильний висновок. На думку СБУ, України обов’язково переможе повномасштабну російську агресію.

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Джерело: СБУ

Фото: Depositphotos, СБУ

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