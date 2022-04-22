После освобождения городов и сел Украины каждый день появляются новые свидетельства ужасных половых преступлений рашистов, которые некоторое время оккупировали эти территории, пишет в Telegram украинский омбудсмен Людмила Денисова.

На специальную телефонную линию уполномоченного по правам человека за конфиденциальной психологической помощью обратились девушка 17 лет и ее бабушка, разрешившие публикацию ее истории.

В Ирпене трое рашистских оккупантов на глазах девушки изнасиловали ее маму и младшую сестру 15 лет. С особой жестокостью избивали и насиловали. Обе мертвы.

Девушка в состоянии психологического шока четыре дня жила с трупами в доме. После освобождения города смогла доехать к бабушке.

Она рассказала, что ее не трогали, потому что она, как сказали оккупанты, “уродина”, а пока убивали родных, ее держали, а потом сказали “живи и передай другим”.

С ней работают наши психологи.

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С 1 апреля с начала работы специальной телефонной линии уполномоченной по правам человека за психологической помощью, открытой при поддержке ЮНИСЕФ, обратилось уже более 400 человек.

Большинство обращений – в связи с половыми преступлениями, совершенными военными РФ. Их количество растет каждый день.

Работают на этой линии пять психологов, к которым уже начали приобщаться психиатры.

Узнать больше о работе линии вы можете в интервью психолога Александры Квитко по ссылке https://life.nv.ua/rus/socium/psihoterapevtka-pro-zgvaltuvannya-skoyeni-rosiyskimi-viyskovimi-interv-yu-nv-novini -ukrajini-50235971.html.

Кто чаще становится жертвой

Психотерапевт Александра Квитко, которая сейчас работает с людьми, изнасилованными российскими военными на оккупированных территориях, рассказывает о самых сложных случаях в своей практике и утверждает: в современном мире такого зверства давно не было.

— Жертвами насилия в первую очередь были женщины, но есть много детей и мужчин тоже, — рассказала Квитко. — Я веду несколько случаев изнасилования мужчин. Лишь один мне позволил говорить о его опыте. В армию или в тероборону не взяли по состоянию здоровья, он находился дома, когда с ним это сделали. Мужчины изредка решаются рассказать о такой травме, гораздо реже, чем женщины. Женщинам нелегко рассказывать о таком, а мужчинам и подавно.

Первые звонки жертв сексуального насилия начались через три-четыре дня после освобождения Киевской области. После Киева подключилась Херсонщина. Эти люди очень боятся, не доверяют никому. Одна девушка не включает свою камеру, но просит этого от психолога. Ей нужно видеть специалиста, потому что доверие ее разрушено.

— Обращаются к специалистам несовершеннолетние молодые люди, обращаются родители изнасилованных детей, самому маленькому ребенку, с которым я работаю, 10 лет.

Психолог работала с изнасилованными и до войны, но говорит, что таких случаев не было. Не подтверждают таких зверств в последние годы и коллеги из-за границы.

Дело в том, что бытовые изнасилования преследуют цель сексуального удовлетворения насильника. Часто с извращениями. Сейчас мы также имеем дело с извращением, но с большим компонентом садизма, и природа у него другая. Речь идет о власти насильника над жертвой. Они получают власть и контроль, не получая часто даже полового физического наслаждения, только моральное. Несколько девушек говорили, что в их случае изнасилование не заканчивалось эякуляцией.

Что отличает российских военных-насильников

А еще российских насильников отличает то, что объектом насилия для них может стать любой, независимо от пола и возраста. Это молодые ребята – ровесники путинского режима. И такое впечатление, что насилие они считают своей миссией.

— Они пытаются насиловать публично, чаще всего, что я слышу, это происходило на улице, во дворе, но не в доме и не наедине. Единственные, кто не закрывает лиц, — это люди с восточным акцентом. По словам моих клиентов, они причиняют боль, совершают жестокое насилие, но без изнасилования, — говорит психолог.

После этих случаев жертвы винят себя в произошедшем. Есть девушки, которые причиняют себе боль, режут руки, хотят выпрыгнуть в окно, потому что не знают, как дальше жить.

— Одна девочка 13 лет на мой вопрос, чем я могу ей помочь, сказала мне: пожалуйста, помогите мне изменить ориентацию, я не хочу больше любить мужчин.

Перед психологом предстают изуродованные тела, души, судьбы украинских девушек. Российские изверги сопровождали изнасилование жестоким избиением. Потерпевшие не имели возможности обратиться к врачу.

— Такие лица, которые я вижу, лучше бы их никогда не видеть — разорванные глаза, брови, — говорит Александра Квитко.

Беременность, и что с ней делать

Часть девушек сегодня беременны после сексуального насилия оккупантов. Это в основном девушки-подростки

Девочка 14 лет, которую изнасиловали пятеро российских солдат, сейчас беременна. Врачи предупредили, что если сейчас сделать аборт, то велика вероятность, что больше иметь детей она не сможет. Семья девочки очень верующая, поэтому они решили оставить ребенка. Это всегда выбор человека, который обращается за помощью, поэтому сейчас мы работаем над тем, как она будет относиться к ребенку, которого родит.

Мы должны быть готовы, что после освобождения Херсонщины, Мариуполя, Харьковщины нам придется справляться со многими случаями. Сложность еще в том, что молодые женщины по крайней мере сами могут принимать решение, должны ли они оставлять этого ребенка, а с подростками сложнее, потому что там, по крайней мере до 14 лет, — это ответственность родителей, и это очень сложная дилемма.

Еще одна сложность – не все готовы документировать это преступление. К психологу идут, а в полицию – нет. А есть такие, которым важно рассказать свою историю, чтобы уберечь других.

Сможет ли когда-нибудь жертва такого ужаса вернуться к привычной жизни, забыть эти ужасы? Нет, утверждает психолог, забыть нельзя, а вот преодолеть страхи возможно. Нужно работать и с жертвой, и с окружением.

— Главное — быть рядом. Человек, подвергшийся изнасилованию, сложно идет на контакт. Надо постоянно спрашивать, даже маме у своего ребенка, можно ли тебя обнять? Можно ли тебя подержать за руку? Границы личности этих людей, не только моральные, но и телесные, разрушены. Они сейчас чувствуют себя как тело и как мясо, им нужно вернуть чувство личности, что они важны, что они контролируют себя, свое тело, свои возможности.

Если вы или ваши родные нуждаются в помощи психолога, обращайтесь по телефону +380 (66) 037 97 08 (в мессенджеры или по телефону). Помощь полностью конфиденциальная.

Источник: НВ, Людмила Денисова