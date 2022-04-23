На Закарпатье решили в Пасхальную ночь ввести комендантский час ведь, по информации разведки, оккупанты планируют провокации и ракетные обстрелы храмов по всей территории Украины.
Об этом говорится в сообщении главы Закарпатской ОВА Виктора Микиты.
По его словам, такими обстрелами российский враг преследует цель посеять панику среди населения.
Поэтому по всей территории Украины пасхальное освящение будет совершаться с 05.00 24 апреля.
Решением Совета обороны области с 23.00 23 апреля до 05.00 24 апреля в Закарпатье вводится комендантский час.
– Это решение сложное, однако мы вынуждены делать такие шаги. Надеемся, что верующие примут это с пониманием и помогут нам удержать стабильную ситуацию в безопасности. Просим всех идти в храмы после окончания комендантского часа, — подчеркнул Виктор Микита.
В Пасхальную ночь на территории Львовской области будет действовать комендантский час — с 23.00 23 апреля до 05.00 24 апреля.