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Факты / Украина / Общество

На Закарпатье впервые ввели комендантский час

Марта Бондаренко редактор ленты
Великдень 2021

На Закарпатье решили в Пасхальную ночь ввести комендантский час ведь, по информации разведки, оккупанты планируют провокации и ракетные обстрелы храмов по всей территории Украины.

Об этом говорится в сообщении главы Закарпатской ОВА Виктора Микиты.

По его словам, такими обстрелами российский враг преследует цель посеять панику среди населения.

Поэтому по всей территории Украины пасхальное освящение будет совершаться с 05.00 24 апреля.

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Решением Совета обороны области с 23.00 23 апреля до 05.00 24 апреля в Закарпатье вводится комендантский час.

– Это решение сложное, однако мы вынуждены делать такие шаги. Надеемся, что верующие примут это с пониманием и помогут нам удержать стабильную ситуацию в безопасности. Просим всех идти в храмы после окончания комендантского часа, — подчеркнул Виктор Микита.

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