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Факти / Україна / Суспільство

На Закарпатті вперше ввели комендантську годину

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Великдень 2021

На Закарпатті вирішили у Великодню ніч ввести комендантську годину, адже за інформацією розвідки, окупанти планують провокації та ракетні обстріли храмів по усій території України.

Про це йдеться у повідомленні голови Закарпатської ОВА Віктора Микити.

За його словами, такими обстрілами російський ворог має на меті посіяти паніку серед населення.

Тому по усій території України великоднє освячення буде здійснюватися з 05.00 24 квітня.

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Рішенням Ради оборони області з 23.00 23 квітня до 05.00 24 квітня на Закарпатті вводиться комендантська година.

– Це рішення складне, однак ми змушені робити такі кроки. Сподіваємося, що віряни приймуть це з розумінням та допоможуть нам утримати стабільну безпекову ситуацію. Просимо усіх йти до храмів після закінчення комендантської години, – наголосив Віктор Микита.

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