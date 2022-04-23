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Факты / Украина / Общество

Подонки вонючие! Зеленский об обстреле Одессы и убийстве 3-месячного малыша

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Подонки вонючие! Зеленский об обстреле Одессы и убийстве 3-месячного малыша

Президент Украины Владимир Зеленский резко высказался о том, как российские оккупанты обстреляли ракетами Одессу 23 апреля.

В результате этого погибли восемь человек, в частности трехмесячный ребенок.

— От желания Владимира Владимировича зависит вопрос проведения переговоров в Турции. Вы же видите, что даже на праздник перед Пасхой семь ракет сегодня прилетело в Одессу. Семь! Две мы сбили. В жилой многоэтажный дом попала ракета. Восемь человек скончалось, ребенок три месяца — умер. Ребенка убили трехмесячного. Вы представляете что происходит? Подонки вонючие! Других слов нет! — заявил Зеленский.

 

 

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