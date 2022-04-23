Президент Украины Владимир Зеленский резко высказался о том, как российские оккупанты обстреляли ракетами Одессу 23 апреля.

В результате этого погибли восемь человек, в частности трехмесячный ребенок.

— От желания Владимира Владимировича зависит вопрос проведения переговоров в Турции. Вы же видите, что даже на праздник перед Пасхой семь ракет сегодня прилетело в Одессу. Семь! Две мы сбили. В жилой многоэтажный дом попала ракета. Восемь человек скончалось, ребенок три месяца — умер. Ребенка убили трехмесячного. Вы представляете что происходит? Подонки вонючие! Других слов нет! — заявил Зеленский.