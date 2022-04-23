Президент України Володимир Зеленський різко висловився після, як російські окупанти обстріляли ракетами Одесу 23 квітня.

Внаслідок цього загинули вісім людей, зокрема тримісячна дитина.

– Від бажання Володимира Володимировича залежить питання проведення переговорів у Туреччині. Ви ж бачите, що навіть на свято перед Великоднем сім ракет сьогодні прилетіло в Одесу. Сім! Дві ми збили. У житловому багатоповерховому будинку потрапила ракета. Вісім людей померло, дитина три місяці – померла. Дитину вбили тримісячну. Ви уявляєте, що відбувається? Подонки смердючі! Інших слів немає! – заявив Зеленський.