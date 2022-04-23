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Факты / Украина / Общество

Посредники не принесут результата: Зеленский готов только на прямые переговоры с Путиным

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Посредники не принесут результата: Зеленский готов только на прямые переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам исключительно с лидером РФ Владимиром Путиным, ведь только так можно остановить войну.

— Я изначально настаивал на переговорах с лидером Российской Федерации. Потому что считаю, что любые форматы по поводу встречи через посредников не дадут желаемого результата. Я считаю, что эту войну может остановить только тот, кто ее начал,  – подчеркнул украинский лидер.

Президент Украины добавил, что есть два пути решения проблемы: дипломатический и военный.

— Любой здоровый человек выбрал бы дипломатический путь, даже если это сложно, это может остановить потери жертв, – добавил Зеленский.

Украинский лидер отметил, что не боится встречи с Путиным. Говорит, что не имеет права.

— Я не боюсь встречи с президентом. Бояться я просто не вправе, потому что наш народ показал, что ничего не боится, голыми руками останавливал танки. Как и ВСУ, нацгвардейцы. Люди боятся за своих детей, да. И потому нормальный лидер не должен бояться, когда речь идет о нашем государстве и независимости, – заявил Владимир Зеленский.

Однако президент Украины выдвинул два ультиматума по поводу переговоров. Если РФ уничтожит людей в Мариуполе или проведет какой-нибудь псевдореферендум – Украина выйдет из любых переговорных процессов.

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— Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будет провозглашен псевдо-референдум в новых псевдореспубликах, Украина выйдет из любых переговорных процессов. Но наши люди, находящиеся на временно оккупированных территориях, должны знать и не помогать оккупантам, — отметил Зеленский.

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