Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до перемовин винятково з лідером РФ Володимиром Путіним, адже лише так можна зупинити війну.

– Я с самого початку наполягав на перемовинах з лідером Російської Федерації. Тому що вважаю, що будь-які формати щодо зустрічі через посередників не дадуть бажаного результату. Я вважаю, що цю війну може зупинити той, хто її розпочав. – наголосив український лідер.

Президент України додав, що є два шляхи розв’язання проблеми: дипломатичний та військовий.

– Будь-яка здорова людина обрала б дипломатичний шлях, навіть якщо це складно, це може зупинити втрати жертв, – додав Зеленський.

Український лідер зазначив, що не боїться зустрічі з Путіним. Каже, що не має не це права.

– Я не боюся зустрічі з президентом. Боятися я просто не маю права, тому що наш народ показав, що нічого не боїться, голими руками зупиняв танки. Як і ЗСУ, нацгвардійці. Люди бояться за своїх дітей, так. І тому нормальний лідер не повинен боятися, коли йдеться про нашу державу та незалежність, – заявив Володимир Зеленський.

Проте президент України висунув два ультиматуми щодо переговорів. Якщо РФ знищить людей у Маріуполі або проведе якийсь псевдореферендум – Україна вийде з будь-яких переговорних процесів.

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