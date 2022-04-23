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Факты / Украина / Общество

Россияне шокированы сопротивлением украинских защитников: СБУ перехватила разговор оккупанта

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Россияне шокированы сопротивлением украинских защитников: СБУ перехватила разговор оккупанта

Российские захватчики шокированы сопротивлением, которое им оказывают защитники Украины. Об этом речь идет в новом разговоре военного РФ с сослуживцем, перехваченном Службой безопасности Украины.

По данным СБУ, россияне боятся украинских военных и чувствуют себя в опасности даже в тех населенных пунктах, которые им удалось временно оккупировать.

— Устали мы тут! У нас тут снайпер сидит. Да ну его. Четыре человека снял сегодня, — рассказывает россиянин своему сослуживцу, который тоже воюет в Украине.

Он жалуется на свое командование, которое постоянно отправляет их вперед, потому что сам боится оставаться даже в тылу.

Его товарищ не удивляется этому и откровенно признает силу украинских воинов.

— Они восемь лет учились воевать. Я видел их, они готовы умереть здесь, — заключает оккупант.

В СБУ добавили, что украинцы будут стоять до последнего и уничтожат всех врагов. По последним данным, наши военные ликвидировали уже более 21 тыс. российских захватчиков.

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Источник: СБУ

Фото: Depositphotos

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