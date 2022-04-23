Російські загарбники шоковані від опору, який їм чинять захисники України. Про це йдеться у новій розмові військового РФ з співслуживцем, перехопленій Службою безпеки України.

За даними СБУ, росіяни бояться українських військових і почуваються у небезпеці навіть у тих населених пунктах, які їм вдалося тимчасово окупувати.

– Втомилися ми тут! У нам тут снайпер сидить. Та ну його. Чотири людини зняв сьогодні, – розказує росіянин своєму співслуживцю, який теж воює в Україні.

Він скаржиться на своє командування, яке постійно відправляє їх вперед, бо сам боїться залишатися навіть в тилу.

Його товариш не дивується цьому і відверто визнає силу українських воїнів.

– Вони вісім років вчилися воювати. Я бачив їх, вони готові померти тут, – робить висновок окупант.

В СБУ додали, що українці стоятимуть до останнього і знищать усіх ворогів. За останніми даними, наші військові ліквідували уже понад 21 тис. російських загарбників.