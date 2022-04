Очільник МЗС додав, що з Росією не повинно бути ні бізнесу, ні контактів, ні культурних проєктів. За його словами, сьогодні потрібна стіна між цивілізацією і варварами, які завдають ракетних ударів по мирних містах.

The only aim of Russian missile strikes on Odesa is terror. Russia must be designated a state sponsor of terrorism and treated accordingly. No business, no contacts, no cultural projects. We need a wall between civilization and barbarians striking peaceful cities with missiles.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 23, 2022