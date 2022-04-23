Мета сьогоднішніх ракетних ударів по Одесі – це терор з боку російських окупантів. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у соціальних мережах.
Він закликав визнати Росію спонсором тероризму і ставитися до неї відповідно.
– Єдина мета російських ракетних ударів по Одесі – терор. Росія повинна бути визнана державою-спонсором тероризму і ставитися до неї відповідним чином, – зазначив Кулеба.
Очільник МЗС додав, що з Росією не повинно бути ні бізнесу, ні контактів, ні культурних проєктів. За його словами, сьогодні потрібна стіна між цивілізацією і варварами, які завдають ракетних ударів по мирних містах.
The only aim of Russian missile strikes on Odesa is terror. Russia must be designated a state sponsor of terrorism and treated accordingly. No business, no contacts, no cultural projects. We need a wall between civilization and barbarians striking peaceful cities with missiles.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 23, 2022
23 квітня російські загарбники завдали ракетного удару по Одесі. В результаті атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та об’єкти міської інфраструктури.
Керівник Офісі президента Андрій Єрмак повідомив, що внаслідок обстрілу загинуло п’ятеро людей, ще 18 поранено.
За даними Повітряного командування Південь, ракети були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря.
Джерело: Дмитро Кулеба