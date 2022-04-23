Мета сьогоднішніх ракетних ударів по Одесі – це терор з боку російських окупантів. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у соціальних мережах.

Він закликав визнати Росію спонсором тероризму і ставитися до неї відповідно.