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Факти / Україна / Суспільство

Росію потрібно визнати спонсором тероризму: Кулеба про ракетний удар по Одесі

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Росію потрібно визнати спонсором тероризму: Кулеба про ракетний удар по Одесі

Мета сьогоднішніх ракетних ударів по Одесі – це терор з боку російських окупантів. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у соціальних мережах.

Він закликав визнати Росію спонсором тероризму і ставитися до неї відповідно.

– Єдина мета російських ракетних ударів по Одесі – терор. Росія повинна бути визнана державою-спонсором тероризму і ставитися до неї відповідним чином, – зазначив Кулеба.

Очільник МЗС додав, що з Росією не повинно бути ні бізнесу, ні контактів, ні культурних проєктів. За його словами, сьогодні потрібна стіна між цивілізацією і варварами, які завдають ракетних ударів по мирних містах.

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23 квітня російські загарбники завдали ракетного удару по Одесі. В результаті атаки пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та об’єкти міської інфраструктури.

Керівник Офісі президента Андрій Єрмак повідомив, що внаслідок обстрілу загинуло п’ятеро людей, ще 18 поранено.

За даними Повітряного командування Південь, ракети були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря.

Джерело: Дмитро Кулеба

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