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Факты / Украина / Общество

Разделяю боль каждого, кто потерял детей: журналистка расплакалась во время слов Зеленского

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Разделяю боль каждого, кто потерял детей: журналистка расплакалась во время слов Зеленского

Журналистка расплакалась во время слов президента Владимира Зеленского о соболезновании семьям, которые потеряли детей из-за войны.

Сам глава государства также не смог сдержал слез, отвечая на вопрос о том, что бы он сейчас хотел пожелать украинцам.

— На Пасху я подготовил большое обращение к народу нашего государства, который я уважаю, очень люблю, вы даже не понимаете насколько. Я действительно хочу мира как каждый человек. Я действительно хочу пожелать им здоровья, семейного счастья. Мы раньше желали здоровья и долгих лет жизни пожилым дедушкам и бабушкам. И я не думал, что можно желать долгой жизни и здоровья детям из-за этой войны. Я всем желаю беречь своих детей насколько это возможно. И, как президент, я разделяю боль каждого и каждой, кто потерял своих детей, – сказал президент Украины.

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