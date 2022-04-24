Журналистка расплакалась во время слов президента Владимира Зеленского о соболезновании семьям, которые потеряли детей из-за войны.

Сам глава государства также не смог сдержал слез, отвечая на вопрос о том, что бы он сейчас хотел пожелать украинцам.

— На Пасху я подготовил большое обращение к народу нашего государства, который я уважаю, очень люблю, вы даже не понимаете насколько. Я действительно хочу мира как каждый человек. Я действительно хочу пожелать им здоровья, семейного счастья. Мы раньше желали здоровья и долгих лет жизни пожилым дедушкам и бабушкам. И я не думал, что можно желать долгой жизни и здоровья детям из-за этой войны. Я всем желаю беречь своих детей насколько это возможно. И, как президент, я разделяю боль каждого и каждой, кто потерял своих детей, – сказал президент Украины.