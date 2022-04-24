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Факти / Україна / Суспільство

Розділяю біль кожного, хто втратив дітей: журналістка розплакалась під час слів Зеленського

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Розділяю біль кожного, хто втратив дітей: журналістка розплакалась під час слів Зеленського

Журналістка розплакалась під час слів президента Володимира Зеленського про співчуття родинам, які втратили дітей через війну.

Сам глава держави також не зміг стримати сліз, відповідаючи на запитання про те, щоб він зараз хотів побажати українцям.

– На Великдень я підготував велике звернення до народу нашої держави, який я поважаю, дуже люблю, ви навіть не розумієте наскільки. Я дійсно хочу миру як кожна людина. Я дійсно хочу побажати їм здоров’я, сімейного щастя. Ми раніше бажали здоров’я та довгих років життя дідусям і бабусям похилого віку. І я не думав, що можна бажати довгого життя і здоров’я дітям через цю війну. Я всім бажаю берегти своїх дітей, наскільки це можливо. І, як президент, я розділяю біль кожного і кожної, хто втратив своїх дітей, – сказав президент України.

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