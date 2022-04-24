Як житиме український Донбас і Крим: Зеленський про переговори з Путіним

Президент України Володимир Зеленський має декілька запитань до очільника Кремля Володимира Путіна, які б він озвучив під час переговорів віч-на-віч. Серед них – питання територіальної цілісності, українського Донбасу та Криму.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Києві, відповідаючи на питання журналістів про переговори з Путіним.

– Ті питання, які б я обговорював з президентом РФ – це питання територіальної цілісності. Як далі буде жити наш Донбас, в якій точці про це домовитись. Але найголовніше, що ми ставимо ці питання, і РФ відповідає, діалог почався, – сказав президент України.

Президент України заявив, що мусить зустрітися з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, щоб завершити повномасштабну війну.

– Щодо зустрічі з президентом РФ – я не хочу, я мушу зустрічатись з президентом РФ, якщо ми хочемо дипломатичним шляхом розв’язувати питання, – переконаний глава держави.