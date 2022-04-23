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Факты / Украина / Общество

Появилась возможность открытия гуманитарного коридора из Мариуполя на 23 апреля

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Маріуполь

Сегодня 23 апреля, вероятно, состоится эвакуация мирного населения из Мариуполя.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

— Обращаюсь к нашим гражданским, которые ждут эвакуации из Мариуполя: есть вероятность, что завтра мы можем открыть гуманитарный коридор из Мариуполя, — написала Верещук вечером.

Позже Мариупольский городской совет сообщил, что в 11.00 начнется эвакуация из Мариуполя в Запорожье.

Сообщается, что сбор и посадка людей в транспорт состоится по адресам:

  • Женщины, дети и старики – бульвар Шевченко на кольце у ТРЦ Порт-Сити.
  • Гражданские, которым необходима срочная медицинская помощь (раненые и тяжелобольные) – областная больница №2 (обол) на улице Куприна, 84.

Выезд колонны в 12:00 по маршруту: Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Орехов – Запорожье.

После выезда автобусов из Мариуполя к эвакуационной колонне могут присоединяться люди на личных машинах из Мангуша, Бердянска, Токмака и Мелитополя.

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Фото: Depositphotos

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