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Факти / Україна / Суспільство

З’явилася можливість відкриття гуманітарного коридору з Маріуполя на 23 квітня

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Маріуполь

Сьогодні, 23 квітня, ймовірно, відбудеться евакуація мирного населення з Маріуполя.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

– Звертаюся до наших цивільних, які чекають на евакуацію з Маріуполя: є вірогідність, що завтра ми зможемо відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя, – написала Верещук ввечері.

Згодом, Маріупольська міська рада повідомила, що об 11.00 розпочнеться евакуація з Маріуполя до Запоріжжя.

Повідомляється, що збір і посадка людей в транспорт відбудеться за адресами:

  • Жінки, діти і люди похилого віку – бульвар Шевченка на кільці біля ТРЦ Порт-Сіті.
  • Цивільні, яким необхідна термінова медична допомога (поранені і тяжкохворі)  – обласна лікарня №2 (ОБІЛ) на вулиці Купріна, 84.

Виїзд колони о 12:00 за маршрутом: Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Оріхів – Запоріжжя.

Після виїзду автобусів з Маріуполя до евакуаційної колони можуть приєднуватися люди на особистих автівках з Мангуша, Бердянська, Токмака та Мелітополя.

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Фото: Depositphotos

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