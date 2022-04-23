З’явилася можливість відкриття гуманітарного коридору з Маріуполя на 23 квітня

Сьогодні, 23 квітня, ймовірно, відбудеться евакуація мирного населення з Маріуполя.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

– Звертаюся до наших цивільних, які чекають на евакуацію з Маріуполя: є вірогідність, що завтра ми зможемо відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя, – написала Верещук ввечері.

Згодом, Маріупольська міська рада повідомила, що об 11.00 розпочнеться евакуація з Маріуполя до Запоріжжя.

Повідомляється, що збір і посадка людей в транспорт відбудеться за адресами:

Жінки, діти і люди похилого віку – бульвар Шевченка на кільці біля ТРЦ Порт-Сіті.

Цивільні, яким необхідна термінова медична допомога (поранені і тяжкохворі) – обласна лікарня №2 (ОБІЛ) на вулиці Купріна, 84.

Виїзд колони о 12:00 за маршрутом: Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Оріхів – Запоріжжя.

Після виїзду автобусів з Маріуполя до евакуаційної колони можуть приєднуватися люди на особистих автівках з Мангуша, Бердянська, Токмака та Мелітополя.