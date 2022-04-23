З’явилася можливість відкриття гуманітарного коридору з Маріуполя на 23 квітня

Сьогодні, 23 квітня, ймовірно, відбудеться евакуація мирного населення з Маріуполя.
Про це повідомила віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.
– Звертаюся до наших цивільних, які чекають на евакуацію з Маріуполя: є вірогідність, що завтра ми зможемо відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя, – написала Верещук ввечері.
Згодом, Маріупольська міська рада повідомила, що об 11.00 розпочнеться евакуація з Маріуполя до Запоріжжя.
Повідомляється, що збір і посадка людей в транспорт відбудеться за адресами:
- Жінки, діти і люди похилого віку – бульвар Шевченка на кільці біля ТРЦ Порт-Сіті.
- Цивільні, яким необхідна термінова медична допомога (поранені і тяжкохворі) – обласна лікарня №2 (ОБІЛ) на вулиці Купріна, 84.
Виїзд колони о 12:00 за маршрутом: Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Оріхів – Запоріжжя.
Після виїзду автобусів з Маріуполя до евакуаційної колони можуть приєднуватися люди на особистих автівках з Мангуша, Бердянська, Токмака та Мелітополя.