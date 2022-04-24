Батл із КНДР за звання світового вигнанця: Подоляк про головні “досягнення” РФ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк виокремив головні “досягнення” російських загарбницьких військ за 60 днів повномасштабної війни в України. Про це він написав на своїй сторінці у Telegram.

— За 60 днів немислимо швидко втратили майже 22 тис. своїх солдатів (убитими), втратили сімох (за непідтвердженими поки що даними – дев’ятьох) генералів. Російські військові кораблі (Москва зокрема) навчилися слідувати за правильною адресою, – написав Подоляк.

Він зазначив, що росіяни довели світові з фото- та відеофіксацією, що вони – це синонім масового насильства, вбивства дітей, спалювання трупів мирних громадян. А також довели, що Росії настільки “багата” країна, що її армія масово краде в українців унітази, собачі будки та ношені речі.

— Довели світові, що шизофренія буває колективною та безмежною, особливо коли пропаганда вміє називати російських нацистів “визволителями”, а терор в іншій країні – “визволенням”. Довели, що “друга за силою армія” воює лише з мирними громадянами та житловими кварталами, – зауважив Подоляк.

Він зазначив, що росіяни випустили по українським містам 1 700 крилатих ракет, руйнуючи давній Київ, Львів, Харків, Одесу, Дніпро, Чернігів.

— Об’єднали Європу у зневазі до росіян і обнулили всіх своїх шредер-курц-лобістів. НАТО швидко розширюється завдяки фінам та шведам. (Росіяни, – Ред.) Досягли, що весь світ охоче б’є за російський паспорт, – наголосив Подоляк.

Подоляк зазначив, що вони швидко обнуляють російську культуру, а світ зневажливо відмовляється від вистав та книг. З поміж іншого, росіяни зібрали “найжирніші санкції” (і тому тепер просто офіційно крадуть чуже) та “подали заявку на батл проти Північної Кореї за звання головного світового вигнанця”.

Але найголовніше їхнє досягнення – вони зробили Україну глобальним символом свободи та стійкості.

Джерело: Михайло Подоляк