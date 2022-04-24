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Факты / Украина / Общество

Мариуполь под контролем Украины: Ермак опроверг российские фейки

Юля Захарченко редактор ленты
Мариуполь под контролем Украины: Ермак опроверг российские фейки

Украина ожидает увеличения оборонной поддержки от международных партнеров и ужесточения санкций против России – это поможет завершить полномасштабную войну и сесть за стол переговоров.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что российские наемники распространяют фейки о том, что якобы вражеская армия получила контроль над Мариуполем.

– Мариуполь остается наиболее трагической и напряженной точкой на карте Украины. Там ведутся ожесточенные бои. Что касается информации, что россияне получили контроль над городом – нет, это неправда. Они находятся на территории города, но зона, в которой находятся украинские герои, остается под контролем наших солдат, — отметил глава Офиса президента.

Андрей Ермак подчеркнул, что украинское руководство продолжает бороться и делает все для того, чтобы спасти жизнь наших мирных людей и военных.

– Борьба за Мариуполь не заканчивается. Это украинский город. И он будет таким всегда, – убежден он.

Андрей Ермак подтвердил, что Украине сейчас необходимо тяжелое вооружение (танки, средства против корабельных атак, MLRS и другая техника), чтобы более эффективно противостоять стране-агрессору. По его словам, сейчас тяжело проводить переговоры с РФ, совершающей страшные кровавые преступления против мирного населения.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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