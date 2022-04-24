Маріуполь під контролем України: Єрмак спростував російські фейки

Україна очікує збільшення оборонної підтримки від міжнародних партнерів та посилення санкцій проти Росії – це допоможе завершити повномасштабну війну та сісти за стіл переговорів.

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що російські найманці поширюють фейки про те, що начебто ворожа армія здобула контроль над Маріуполем.

– Маріуполь залишається найбільш трагічною та напруженою точкою на карті України. Там точаться запеклі бої. Щодо інформації, що росіяни здобули контроль над містом – ні, це неправда. Вони є на території міста, але зона, в якій перебувають українські герої, залишається під контролем наших солдатів, – зазначив глава Офісу президента.

Андрій Єрмак наголосив, що українське керівництво продовжує боротися та робить все для того, щоб врятувати життя наших мирних людей та військових.

– Боротьба за Маріуполь не закінчується. Це українське місто. І воно буде таким завжди, – переконаний він.

Андрій Єрмак підтвердив, що Україні зараз потрібно важке озброєння (танки, засоби проти корабельних атак, MLRS та інша техніка), щоб ефективніше протистояти країні-агресору. За його словами, зараз важко проводити переговори з РФ, яка вчиняє страшні криваві злочини проти мирного населення.