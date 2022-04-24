Статус учасника бойових дій зможуть отримати лише ті добровольці, які брали участь у бойових діях. Про це повідомила міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

– Коли ухвалювали закон, який надає добровольцям право на отримання статусу УБД з відповідними соціальними гарантіями, ніхто не знав, де розгорнеться театр воєнних дій. Тож, це право було надано по усій Україні. Проте, відповідно Порядку надання статусу, отримають його тільки ті, хто брав безпосередню участь у бойових діях. При Міністерстві діятиме комісія за участі представників відомств сектору безпеки та оборони, яка займатиметься цими питаннями, – сказала вона.

За словами Лапутіної, відповідно до оновленого законодавства, кожен захисник, який безпосередньо брав участь у бойових діях у складі бригад територіальної оборони та добровольчих формувань територіальних громад, має право отримати статус учасника бойових дій та відповідні соціальні гарантії від держави.