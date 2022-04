Во время обстрелов Бучи и Ирпеня русские оккупанты применили смертоносные металлические дротики времен Первой мировой войны – флешетты.

Эту информацию подтвердили судмедэксперты, которые производят вскрытие тел, найденных в массовых захоронениях. Они обнаружили небольшие металлические дротики, флешетты, в голове и грудях людей.

Отметим, что флешетты – это острые гвоздеподобные снаряды 2,5 см с плавниками на одном конце, чтобы сделать их более аэродинамическими. Они чаще использовались в Первой мировой войне, чем в современной.

Флешеттами российские солдаты начиняли снаряды, которыми бомбили жилые дома на оккупированных территориях.

The 3Sh1 (see sectioned image) is operates like a true shrapnel projectile, but is filled with flechettes & a wax binder & not shrapnel balls. The payload pushed out of the projectile by the base black powder charge, which is ignited when the DTM-75 functions. pic.twitter.com/eBlOJZRoGe

— Neil Gibson (@blueboy1969) April 10, 2022