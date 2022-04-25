Во время обстрелов Бучи и Ирпеня русские оккупанты применили смертоносные металлические дротики времен Первой мировой войны – флешетты.

Эту информацию подтвердили судмедэксперты, которые производят вскрытие тел, найденных в массовых захоронениях. Они обнаружили небольшие металлические дротики, флешетты, в голове и грудях людей.

– Мы нашли несколько очень тонких, похожих на гвозди, предметов в телах мужчин и женщин. Очень тяжело найти такие в теле, они слишком тонкие. Большинство этих тел из Буча-Ирпенского района, — сказал Guardian украинский судмедэксперт Владислав Пировский.

Отметим, что флешетты – это острые гвоздеподобные снаряды 2,5 см с плавниками на одном конце, чтобы сделать их более аэродинамическими. Они чаще использовались в Первой мировой войне, чем в современной.

Флешеттами российские солдаты начиняли снаряды, которыми бомбили жилые дома на оккупированных территориях.

The 3Sh1 (see sectioned image) is operates like a true shrapnel projectile, but is filled with flechettes & a wax binder & not shrapnel balls. The payload pushed out of the projectile by the base black powder charge, which is ignited when the DTM-75 functions. pic.twitter.com/eBlOJZRoGe — Neil Gibson (@blueboy1969) April 10, 2022 Related video

Известно, что жители Бучи обнаружили сотни этих мелких снарядов в своих частных усадьбах. По их словам, снаряды разрывались над жилыми домами, а тысячи дротиков разлетались вокруг.

Россияне использовали флешетты в Буче за несколько дней до того, как в конце марта войска покинули этот район.

Хотя правозащитные группы уже давно добиваются запрета на использование стреловидных снарядов, эти боеприпасы не запрещены международным правом.

Однако применение неточного смертоносного оружия в густонаселенных гражданских районах является нарушением гуманитарного права.