Під час обстрілів Бучі та Ірпеня російські окупанти застосували смертоносні металеві дротики часів Першої світової війни – флешети.

Цю інформацію підтвердили судмедексперти, які проводять розтин тіл, знайдених у масових похованнях. Вони виявили невеликі металеві дротики, флешети, у головах та грудях людей.

Зазначимо, що флешети – це гострі цвяхоподібні снаряди 2,5 см з плавниками на одному кінці щоб зробити їх більш аеродинамічними. Ці міні-дротики частіше використовувалися в Першій світовій війні, ніж у сучасній.

Флешетами російські солдати начиняли снаряди, якими бомбардували житлові будинки на окупованих територіях.

The 3Sh1 (see sectioned image) is operates like a true shrapnel projectile, but is filled with flechettes & a wax binder & not shrapnel balls. The payload pushed out of the projectile by the base black powder charge, which is ignited when the DTM-75 functions. pic.twitter.com/eBlOJZRoGe

— Neil Gibson (@blueboy1969) April 10, 2022