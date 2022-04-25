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Факти / Україна / Суспільство

У Бучі та Ірпені десятки мирних жителів загинули від російських флешетів

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
флешет

Під час обстрілів Бучі та Ірпеня російські окупанти застосували смертоносні металеві дротики часів Першої світової війни – флешети.

Цю інформацію підтвердили судмедексперти, які проводять розтин тіл, знайдених у масових похованнях. Вони виявили невеликі металеві дротики, флешети, у головах та грудях людей.

– Ми знайшли кілька дуже тонких, схожих на цвяхи, предметів у тілах чоловіків та жінок. Дуже важко знайти такі в тілі, вони надто тонкі. Більшість цих тіл із Буча-Ірпенського району, – сказав Guardian український судмедексперт Владислав Піровський.

Зазначимо, що флешети – це гострі цвяхоподібні снаряди 2,5 см з плавниками на одному кінці щоб зробити їх більш аеродинамічними. Ці міні-дротики частіше використовувалися в Першій світовій війні, ніж у сучасній.

Флешетами російські солдати начиняли снаряди, якими бомбардували житлові будинки на окупованих територіях.

Відомо, що жителі Бучі знайшли сотні цих дрібних снарядів у своїх приватних садибах. За їхніми словами, снаряди розривалися над житловими будинками, а тисячі дротиків розліталися навколо.

Росіяни використали флешети у Бучі за кілька днів до того, як наприкінці березня війська покинули цей район.

Хоча правозахисні групи вже давно домагаються заборони використання стрілоподібних снарядів, ці боєприпаси не заборонені міжнародним правом.

Проте застосування неточної смертоносної зброї у густонаселених цивільних районах є порушенням гуманітарного права.

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Джерело: The Guardian

Фото: Getty Images

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