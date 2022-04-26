Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 61 день войны
Убили Убили
215 детей
Ранили Ранили
>391 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 224 взрослых
Факты / Украина / Общество

Дерусификация должна состояться по всем направлениям — Данилов об УПЦ МП

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Олексій Данилов

Дерусификация должна произойти по всем направлениям нашей жизни, однако в отношении церкви — это должны решать верующие.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

— Все, что связано с Москвой, должно быть уничтожено на территории Украины. Мне удивительно, что даже в такие дни (во время празднования Пасхи. – Ред.) некоторые народные депутаты наряжаются в поповские рясы московского патриархата. И в то же время они заявляют, что они — сторонники независимой страны. Я хочу напомнить, что это очень опасная вещь. У нас дерусификация должна состояться во всех направлениях нашей жизни: в экономике, в политике и других сферах нашей жизнедеятельности. Но в отношении церкви это верующие решат, и я более чем уверен, что 99% прихожанин той или иной церкви обязательно решат так, как потребуется в пользу нашего государства, — заявил Данилов.

Также он заявил, что рашизм берет свое начало с 2010 года, когда были подписаны Харьковские соглашения.

— Потому что этот рашизм, который начал с 2010 года наплывать на нашу Украину, должен прекратить существование. Именно в 2010 году нашу Украину постигла эта первая беда, когда экономический рашизм начал властвовать на территории нашей страны. Это были так называемые Харьковские соглашения, – отметил Алексей Данилов.

Харьковские соглашения

Так называемые Харьковские соглашения были подписаны между Украиной и Россией в 2010 году, сразу после победы на президентских выборах Виктора Януковича.

Related video

До их подписания флот РФ должен был покинуть Крым в 2017 году. Но, согласно новым договоренностям, пребывание российских военных продлили на 25 лет — до 2042 года. Якобы за это Россия уменьшила Украине цену на газ.

27 апреля 2010 года Верховная Рада 236 голосами ратифицировала эти соглашения.

В 2014 году именно военнослужащие Черноморского флота РФ совместно с другими подразделениями российских Вооруженных сил оккупировали Крым.

Читайте
Привели войну в Украину: Данилов призвал членов ОПЗЖ уйти из Рады, пока их "не вынесли вперед ногами"

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка