Дерусификация должна состояться по всем направлениям — Данилов об УПЦ МП

Дерусификация должна произойти по всем направлениям нашей жизни, однако в отношении церкви — это должны решать верующие.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

— Все, что связано с Москвой, должно быть уничтожено на территории Украины. Мне удивительно, что даже в такие дни (во время празднования Пасхи. – Ред.) некоторые народные депутаты наряжаются в поповские рясы московского патриархата. И в то же время они заявляют, что они — сторонники независимой страны. Я хочу напомнить, что это очень опасная вещь. У нас дерусификация должна состояться во всех направлениях нашей жизни: в экономике, в политике и других сферах нашей жизнедеятельности. Но в отношении церкви это верующие решат, и я более чем уверен, что 99% прихожанин той или иной церкви обязательно решат так, как потребуется в пользу нашего государства, — заявил Данилов.

Также он заявил, что рашизм берет свое начало с 2010 года, когда были подписаны Харьковские соглашения.

— Потому что этот рашизм, который начал с 2010 года наплывать на нашу Украину, должен прекратить существование. Именно в 2010 году нашу Украину постигла эта первая беда, когда экономический рашизм начал властвовать на территории нашей страны. Это были так называемые Харьковские соглашения, – отметил Алексей Данилов.

Харьковские соглашения

Так называемые Харьковские соглашения были подписаны между Украиной и Россией в 2010 году, сразу после победы на президентских выборах Виктора Януковича.

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До их подписания флот РФ должен был покинуть Крым в 2017 году. Но, согласно новым договоренностям, пребывание российских военных продлили на 25 лет — до 2042 года. Якобы за это Россия уменьшила Украине цену на газ.

27 апреля 2010 года Верховная Рада 236 голосами ратифицировала эти соглашения.

В 2014 году именно военнослужащие Черноморского флота РФ совместно с другими подразделениями российских Вооруженных сил оккупировали Крым.